Ворог обстріляв 12 населених пунктів на Харківщині – інформація Генштабу
Під обстріли на Харківщині минулої доби в тому числі потрапили Куп’янськ та Дворічна.
Минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, в Харківській області тривали російські обстріли. Атакуючих дій ворога у зведенні не відзначили.
“На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині“, – перерахували в ГШ.
Загалом по Україні за добу ворог двічі завдав ракетних ударів і здійснив 44 обстріли з РСЗВ. Нагадаємо, вибух учора, 26 грудня, увечері пролунав у Харкові. Керівництво області закликало мешканців перебувати у укриттях. Подробиць щодо місць “прильотів” не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріли на Харківщині минулої доби в тому числі потрапили Куп’янськ та Дворічна".