Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Ворог обстріляв 12 населених пунктів на Харківщині – інформація Генштабу

Події 07:10   27.12.2022
Оксана Горун
Ворог обстріляв 12 населених пунктів на Харківщині – інформація Генштабу

Під обстріли на Харківщині минулої доби в тому числі потрапили Куп’янськ та Дворічна.

Минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, в Харківській області тривали російські обстріли. Атакуючих дій ворога у зведенні не відзначили.

На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині“, – перерахували в ГШ.

Загалом по Україні за добу ворог двічі завдав ракетних ударів і здійснив 44 обстріли з РСЗВ. Нагадаємо, вибух учора, 26 грудня, увечері пролунав у Харкові. Керівництво області закликало мешканців перебувати у укриттях. Подробиць щодо місць “прильотів” не було.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

18:17
На Харківщині ворог обороняється та обстріляв 12 населених пунктів – Генштаб
08:53
На Харківщині хлопець підірвався на міні, у жінки вибухова травма – Синєгубов
08:46
На Харківщині через обстріл загинув 55-річний чоловік, сталася пожежа – ДСНС
07:18
На Харківщині під обстрілом було 12 населених пунктів – інформація Генштабу
19:07
11700 разів обстріляла РФ Харківщину: це – третина від усіх ударів по Україні

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог обстріляв 12 населених пунктів на Харківщині – інформація Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 07:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріли на Харківщині минулої доби в тому числі потрапили Куп’янськ та Дворічна".