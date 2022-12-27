Ворог обстріляв 12 населених пунктів на Харківщині – інформація Генштабу

Під обстріли на Харківщині минулої доби в тому числі потрапили Куп’янськ та Дворічна.

Минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, в Харківській області тривали російські обстріли. Атакуючих дій ворога у зведенні не відзначили.

“На Слобожанському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Берестове, Тавільжанка, Табаївка, Крохмальне і Першотравневе на Харківщині“, – перерахували в ГШ.

Загалом по Україні за добу ворог двічі завдав ракетних ударів і здійснив 44 обстріли з РСЗВ. Нагадаємо, вибух учора, 26 грудня, увечері пролунав у Харкові. Керівництво області закликало мешканців перебувати у укриттях. Подробиць щодо місць “прильотів” не було.