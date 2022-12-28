На Харьковщине враг обороняется и обстрелял 12 населенных пунктов — Генштаб

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Враг продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском. На других направлениях противник обороняется, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная и Новомлинск.

На Купянском направлении враг обстрелял более 20 населенных пунктов, среди них на Харьковщине, в частности, Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крохмальное.