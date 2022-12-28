На Харківщині ворог обороняється та обстріляв 12 населених пунктів – Генштаб

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському. На інших напрямках супротивник обороняється, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв понад 20 населених пунктів, серед них на Харківщині, зокрема, Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне.