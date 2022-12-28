Вийшов з метро. Через обстріл Харкова поранено 48-річного чоловіка
Окупанти обстріляли Харків та Куп’янськ ракетами с-300, поранено перехожого, повідомила Харківська обласна прокуратура.
28 грудня близько 9 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району Харкова. Пошкодили торгівельні павільйоні та приватні автомобілі містян.
Отримав поранення 48-річний чоловік, який за декілька хвилин до обстрілу вийшов з метро.
Також 28 грудня близько 00:30 ворог завдав ракетний удар по Куп‘янську: пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, російські військові обстріляли Харків та Куп‘янськ ракетами типу С-300.
Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф та зібрали речові докази.
Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 16:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Харків та Куп’янськ ракетами с-300, поранено перехожого, повідомила Харківська обласна прокуратура.".