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Вийшов з метро. Через обстріл Харкова поранено 48-річного чоловіка

Суспільство 16:19   28.12.2022
Оксана Якушко
Вийшов з метро. Через обстріл Харкова поранено 48-річного чоловіка

Окупанти обстріляли Харків та Куп’янськ ракетами с-300, поранено перехожого, повідомила Харківська обласна прокуратура.

28 грудня близько 9 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району Харкова. Пошкодили торгівельні павільйоні та приватні автомобілі містян.

Отримав поранення 48-річний чоловік, який за декілька хвилин до обстрілу вийшов з метро.

Також 28 грудня близько 00:30 ворог завдав ракетний удар по Куп‘янську: пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, російські військові обстріляли Харків та Куп‘янськ ракетами типу С-300.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 16:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Харків та Куп’янськ ракетами с-300, поранено перехожого, повідомила Харківська обласна прокуратура.".