Вышел из метро. Из-за обстрела Харькова ранен 48-летний мужчина

Оккупанты обстреляли Харьков и Купянск ракетами с-300, ранен прохожий, сообщила Харьковская областная прокуратура.

28 декабря около 9 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повредили торговые павильоны и частные автомобили горожан.

Получил ранение 48-летний мужчина, за несколько минут до обстрела вышедший из метро.

Также 28 декабря около 00:30 враг нанес ракетный удар по Купянску: повреждены жилые дома.

По предварительным данным, российские военные обстреляли Харьков и Купянск ракетами типа С-300.

Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства.

Прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).