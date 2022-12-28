Вышел из метро. Из-за обстрела Харькова ранен 48-летний мужчина
Оккупанты обстреляли Харьков и Купянск ракетами с-300, ранен прохожий, сообщила Харьковская областная прокуратура.
28 декабря около 9 утра оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повредили торговые павильоны и частные автомобили горожан.
Получил ранение 48-летний мужчина, за несколько минут до обстрела вышедший из метро.
Также 28 декабря около 00:30 враг нанес ракетный удар по Купянску: повреждены жилые дома.
По предварительным данным, российские военные обстреляли Харьков и Купянск ракетами типа С-300.
Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства.
Прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 16:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Харьков и Купянск ракетами с-300, ранен прохожий, сообщила Харьковская областная прокуратура.".