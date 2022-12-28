Live
  • Среда 28.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Синегубов: Сегодня россияне ударили по Ковшаровке в Харьковской области

Общество 14:24   28.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня россияне ударили по Ковшаровке в Харьковской области

Враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Ковшаровка. Квартира испытала значительные разрушения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Читайте также: Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

15:48
На Золочевщине почти полностью восстановили газ и электроснабжение — ХОВА
14:40
Сначала документы, затем название. Как в Харькове переименуют театр Пушкина
13:55
Терехов: После обстрелов в Харькове вода и тепло, свет выключают по графику
12:32
На Харьковщине из-за обстрелов повреждены жилые дома и есть раненная женщина
10:54
На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: Сегодня россияне ударили по Ковшаровке в Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 14:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".