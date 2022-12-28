Синегубов: Сегодня россияне ударили по Ковшаровке в Харьковской области
Враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня примерно в 11:30 вражеский снаряд попал в жилой многоквартирный дом в с. Ковшаровка. Квартира испытала значительные разрушения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», – рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 14:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг не перестает обстреливать мирные населенные пункты Харьковщины в Купянском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".