Live
  • Среда 28.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом

Происшествия 10:11   28.12.2022
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в результате утреннего российского удара в Харькове мужчина получил осколочное ранение. 

«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила, что обломок вошел раненому в голень.

Ранее глава ХОВА сообщал о том, что «прилет» пришелся по Слободскому району. О разрушениях на данный момент информации нет. Однако над городом поднялись столбы черного дыма после удара, на место выехали спасатели ГСЧС.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:54
На Харьковщине ребенок подорвался на взрывчатке в лесу
09:07
Харьков под обстрелом — Терехов и Синегубов призывают быть в укрытиях
08:53
На Харьковщине парень подорвался на мине, у женщины взрывная травма- Синегубов
17:19
Синегубов ответил, устраивают ли его темпы дерусификации на Харьковщине
16:52
Около сотни детей вывезли россияне с Харьковщины в ходе оккупации — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в результате утреннего российского удара в Харькове мужчина получил осколочное ранение".