Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в результате утреннего российского удара в Харькове мужчина получил осколочное ранение.
«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.
Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила, что обломок вошел раненому в голень.
Ранее глава ХОВА сообщал о том, что «прилет» пришелся по Слободскому району. О разрушениях на данный момент информации нет. Однако над городом поднялись столбы черного дыма после удара, на место выехали спасатели ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в результате утреннего российского удара в Харькове мужчина получил осколочное ранение".