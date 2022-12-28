Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил о раненом

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в результате утреннего российского удара в Харькове мужчина получил осколочное ранение.

«В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова уточнила, что обломок вошел раненому в голень.

Ранее глава ХОВА сообщал о том, что «прилет» пришелся по Слободскому району. О разрушениях на данный момент информации нет. Однако над городом поднялись столбы черного дыма после удара, на место выехали спасатели ГСЧС.