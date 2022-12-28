Live
  • Середа 28.12.2022
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.89
    • 🟢

Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про пораненого

Події 10:11   28.12.2022
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про пораненого

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що внаслідок ранкового російського удару в Харкові чоловік отримав осколкове поранення. 

“Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова уточнила, що уламок увійшов пораненому в гомілку.

Раніше голова ХОВА повідомляв про те, що “приліт” припав по Слобідському району. Про руйнування на даний момент інформації немає. Проте над містом піднялися стовпи чорного диму після удару, на місце виїхали рятувальники ДСНС.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

10:54
На Харківщині дитина підірвалася на вибухівці в лісі
09:07
Харків під обстрілом – Терехов та Синєгубов закликають бути в укриттях
08:53
На Харківщині хлопець підірвався на міні, у жінки вибухова травма – Синєгубов
17:19
Синєгубов відповів, чи влаштовують його темпи дерусифікації на Харківщині
16:52
Близько сотні дітей вивезли росіяни з Харківщини під час окупації – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про пораненого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що внаслідок ранкового російського удару в Харкові чоловік отримав осколкове поранення".