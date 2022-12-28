Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про пораненого

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про те, що внаслідок ранкового російського удару в Харкові чоловік отримав осколкове поранення.

“Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова уточнила, що уламок увійшов пораненому в гомілку.

Раніше голова ХОВА повідомляв про те, що “приліт” припав по Слобідському району. Про руйнування на даний момент інформації немає. Проте над містом піднялися стовпи чорного диму після удару, на місце виїхали рятувальники ДСНС.