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По Харкову вдарили ракетами, постраждалих немає- Синєгубов повідомив подробиці

Події 09:28   28.12.2022
Оксана Горун
По Харкову вдарили ракетами, постраждалих немає- Синєгубов повідомив подробиці

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл у Харкові потрапив Слобідський район.

Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється“, – написав Синєгубов у Телеграмі.

По місту били ракетами, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

“Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події”, – зазначив   він.

Одразу після вибухів у Харкові на кілька хвилин зупинялися потяги метро, ​​повідомив кореспондент МГ “Об’єктив”. За інформацією пресслужби метрополітену, була технічна зупинка руху на 5 хвилин. Наразі метро працює у звичайному режимі.

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    • Нагадаємо, близько 9 ранку 28 грудня у Харкові пролунали вибухи, а слідом за ними – сигнал повітряної тривоги. Мер і голова ХОВА підтвердили, що місто – під обстрілом, і закликали всіх перебувати в укриттях.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл у Харкові потрапив Слобідський район".