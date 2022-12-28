По Харкову вдарили ракетами, постраждалих немає- Синєгубов повідомив подробиці
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл у Харкові потрапив Слобідський район.
“Окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. Працівники ДСНС виїхали на місце влучання. На цю хвилину даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється“, – написав Синєгубов у Телеграмі.
По місту били ракетами, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
“Харків, ракетний удар. Підрозділи ДСНС виїхали на місце події”, – зазначив він.
Одразу після вибухів у Харкові на кілька хвилин зупинялися потяги метро, повідомив кореспондент МГ “Об’єктив”. За інформацією пресслужби метрополітену, була технічна зупинка руху на 5 хвилин. Наразі метро працює у звичайному режимі.
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Нагадаємо, близько 9 ранку 28 грудня у Харкові пролунали вибухи, а слідом за ними – сигнал повітряної тривоги. Мер і голова ХОВА підтвердили, що місто – під обстрілом, і закликали всіх перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під обстріл у Харкові потрапив Слобідський район".