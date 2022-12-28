По Харькову ударили ракетами, пострадавших нет — Синегубов сообщил подробности
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел в Харькове попал Слободской район.
«Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Синегубов в telegram.
По городу били ракетами, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
«Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия», — отметил он.
Сразу после взрывов в Харькове на несколько минут останавливались поезда метро, сообщил корреспондент МГ «Объектив». По информации пресс-службы метрополитена, была техническая остановка движения на 5 минут. Сейчас метро работает в обычном режиме.
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Напомним, около 9 утра 28 декабря в Харькове прозвучали взрывы, а следом за ними — сигнал воздушной тревоги. Мэр и глава ХОВА подтвердили, что город — под обстрелом и призвали всех находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел в Харькове попал Слободской район".