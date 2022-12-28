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По Харькову ударили ракетами, пострадавших нет — Синегубов сообщил подробности

Происшествия 09:28   28.12.2022
Оксана Горун
По Харькову ударили ракетами, пострадавших нет — Синегубов сообщил подробности

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел в Харькове попал Слободской район.

«Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Синегубов в telegram.

По городу били ракетами, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«Харьков, ракетный удар. Подразделения ГСЧС выехали на место происшествия», — отметил  он.

Сразу после взрывов в Харькове на несколько минут останавливались поезда метро, сообщил корреспондент МГ «Объектив». По информации пресс-службы метрополитена, была техническая остановка движения на 5 минут. Сейчас метро работает в обычном режиме.

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    • Напомним, около 9 утра 28 декабря в Харькове прозвучали взрывы, а следом за ними — сигнал воздушной тревоги. Мэр и глава ХОВА подтвердили, что город — под обстрелом и призвали всех находиться в укрытиях.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под обстрел в Харькове попал Слободской район".