Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині

Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини у Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.





«Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд потрапив до житлового багатоквартирного будинку у с. Ківшарівка. Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.

