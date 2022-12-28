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Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині

Суспільство 14:24   28.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Сьогодні росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині

Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини у Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні приблизно об 11:30 ворожий снаряд потрапив до житлового багатоквартирного будинку у с. Ківшарівка. Квартира зазнала значних руйнувань. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 14:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог не припиняє обстрілювати мирні населені пункти Харківщини у Куп’янському районі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".