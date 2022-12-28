Терехов: После обстрелов в Харькове вода и тепло, свет выключают по графику
Утренние обстрелы Харькова со стороны рф не повлияли на энергоснабжение в городе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
«Действительно, с утра в Харькове звучали тревоги, были прилеты ракет С-300. Это были две ракеты. В результате обстрела есть один пострадавший, которого сейчас доставили в больницу. И с ним работают наши героические медики. У него не тяжелое состояние», – сообщил Терехов.
В Харькове есть тепло, энергоснабжение и вода. Да, есть отключение света, но они плановые, отметил мэр.
Терехов призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать нуждам в укрытии. И напомнил о работе Пунктів незламності.
В Харькове понимают, что россияне попытаются оставить Харьков в праздники без света. И потому городские власти подготовились к возможному блекауту.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 13:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренние обстрелы Харькова со стороны рф не повлияли на энергоснабжение в городе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".