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Терехов: После обстрелов в Харькове вода и тепло, свет выключают по графику

Общество 13:55   28.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: После обстрелов в Харькове вода и тепло, свет выключают по графику

Утренние обстрелы Харькова со стороны рф не повлияли на энергоснабжение в городе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Действительно, с утра в Харькове звучали тревоги, были прилеты ракет С-300. Это были две ракеты. В результате обстрела есть один пострадавший, которого сейчас доставили в больницу. И с ним работают наши героические медики. У него не тяжелое состояние», – сообщил Терехов.

В Харькове есть тепло, энергоснабжение и вода. Да, есть отключение света, но они плановые, отметил мэр.
Терехов призвал харьковчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать нуждам в укрытии. И напомнил о работе Пунктів незламності.

В Харькове понимают, что россияне попытаются оставить Харьков в праздники без света. И потому городские власти подготовились к возможному блекауту.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 13:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренние обстрелы Харькова со стороны рф не повлияли на энергоснабжение в городе, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".