Терехов: Після обстрілів у Харкові є тепло, світло вимикають за графіком

Ранкові обстріли Харкова з боку рф не вплинули на енергопостачання у місті, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

«Справді, зранку у Харкові лунали тривоги, були прильоти ракет С-300. Це були дві ракети. Внаслідок обстрілу є один постраждалий, якого зараз доставили в лікарню. І з ним працюють наші героїчні медики. У нього не важкий стан», – повідомив Терехов.

Наразі в Харкові є тепло, енергопостачання і вода. Так, є відключення світла, але вони планові, зазначив мер.

Терехов закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти за потреби в укриття. І нагадав про роботу пунктів незламності.

У Харкові розуміють, що росіяни спробують залишити Харків на свята без світла. І тому міська влада підготувалася до можливого блекауту.