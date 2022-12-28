Терехов: Після обстрілів у Харкові є тепло, світло вимикають за графіком
Ранкові обстріли Харкова з боку рф не вплинули на енергопостачання у місті, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
«Справді, зранку у Харкові лунали тривоги, були прильоти ракет С-300. Це були дві ракети. Внаслідок обстрілу є один постраждалий, якого зараз доставили в лікарню. І з ним працюють наші героїчні медики. У нього не важкий стан», – повідомив Терехов.
Наразі в Харкові є тепло, енергопостачання і вода. Так, є відключення світла, але вони планові, зазначив мер.
Терехов закликав харків’ян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти за потреби в укриття. І нагадав про роботу пунктів незламності.
У Харкові розуміють, що росіяни спробують залишити Харків на свята без світла. І тому міська влада підготувалася до можливого блекауту.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 13:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранкові обстріли Харкова з боку рф не вплинули на енергопостачання у місті, повідомив мер Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.".