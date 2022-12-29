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Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины

Происшествия 18:41   29.12.2022
Елена Нагорная
Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины

Помимо массированного ракетного удара по Украине, в течение суток российские военные обстреляли районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка стабильная. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. Противник обстрелял районы населенных пунктов Гурьев, Сотницкий Казачок, Стрелечья, Зеленое, Огурцово, Гатище, Колодязное, Редкодуб, Новомлинск и Двуречная.

На Купянском направлении россияне ведут активную оборону. В целом огневому поражению подверглись районы 19 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, в частности, Купянск, Коляровка, Табаевка, Клищевка и Лозовая.

Также в Генштабе напомнили, что утром противник осуществил пуски крылатых ракет и С-300 по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины. Всего было применено 69 крылатых ракет, 54 из которых — украинские защитники уничтожили.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 18:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Помимо массированного ракетного удара по Украине, в течение суток российские военные обстреляли районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области.".