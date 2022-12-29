Не тільки ракети: РФ обстріляла райони 15 населених пунктів Харківщини

Окрім масованого ракетного удару по Україні, протягом доби російські військові обстріляли райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Противник обстріляв райони населених пунктів Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна.

На Куп’янському напрямку росіяни ведуть активну оборону. Загалом вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них на Харківщині, зокрема, Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова.

Також у Генштабі нагадали, що вранці супротивник здійснив пуски крилатих ракет та С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України. Загалом було застосовано 69 крилатих ракет, 54 з яких – українські захисники знищили.