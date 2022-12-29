Не тільки ракети: РФ обстріляла райони 15 населених пунктів Харківщини
Окрім масованого ракетного удару по Україні, протягом доби російські військові обстріляли райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку обстановка стабільна. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Противник обстріляв райони населених пунктів Гур’їв, Сотницький Козачок, Стрілеча, Зелене, Огірцеве, Гатище, Колодязне, Рідкодуб, Новомлинськ і Дворічна.
На Куп’янському напрямку росіяни ведуть активну оборону. Загалом вогневого ураження зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них на Харківщині, зокрема, Куп’янськ, Колярівка, Табаївка, Кліщівка і Лозова.
Також у Генштабі нагадали, що вранці супротивник здійснив пуски крилатих ракет та С-300 по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури у східних, центральних, західних та південних регіонах України. Загалом було застосовано 69 крилатих ракет, 54 з яких – українські захисники знищили.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 18:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окрім масованого ракетного удару по Україні, протягом доби російські військові обстріляли райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області.".