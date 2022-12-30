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«Харьковоблэнерго» обнародовало график отключения света с 02 по 08 января

Общество 16:29   30.12.2022
Оксана Якушко
«Харьковоблэнерго» обнародовало график отключения света с 02 по 08 января

Обновлен график плановых отключений электроэнергии в Харьковской области на первую неделю 2023 года, сообщила ХОВА.

Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили новый почасовой график отключения электроэнергии в населенных пунктах Харовщины, который будет действовать с 02 по 08 января 2023 года.

Согласно графику, предусмотрено 12 очередей отключения света:

1 очередь 07:00 — 10:00;

2 очередь 08:00 — 11:00;

3 очередь 09:00 — 12:00;

4 очередь 10:00 — 13:00;

5 очередь 11:00 — 14:00;

6 очередь 12:00 — 15:00;

7 очередь 13:00 — 16:00;

8 очередь 14:00 — 17:00;

9 очередь 15:00 — 18:00;

10 очередь 17:00 — 20:00;

11 очередь 18:00 — 21:00;

12 очередь 19:00 — 22:00.

Список адресов, где будут выключаться свет, можно просмотреть по ссылке.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновлен график плановых отключений электроэнергии в Харьковской области на первую неделю 2023 года, сообщила ХОВА.".