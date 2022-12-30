«Харьковоблэнерго» обнародовало график отключения света с 02 по 08 января
Обновлен график плановых отключений электроэнергии в Харьковской области на первую неделю 2023 года, сообщила ХОВА.
Специалисты «Харьковоблэнерго» предоставили новый почасовой график отключения электроэнергии в населенных пунктах Харовщины, который будет действовать с 02 по 08 января 2023 года.
Согласно графику, предусмотрено 12 очередей отключения света:
1 очередь 07:00 — 10:00;
2 очередь 08:00 — 11:00;
3 очередь 09:00 — 12:00;
4 очередь 10:00 — 13:00;
5 очередь 11:00 — 14:00;
6 очередь 12:00 — 15:00;
7 очередь 13:00 — 16:00;
8 очередь 14:00 — 17:00;
9 очередь 15:00 — 18:00;
10 очередь 17:00 — 20:00;
11 очередь 18:00 — 21:00;
12 очередь 19:00 — 22:00.
Список адресов, где будут выключаться свет, можно просмотреть по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 16:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновлен график плановых отключений электроэнергии в Харьковской области на первую неделю 2023 года, сообщила ХОВА.".