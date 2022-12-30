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Ситуация с энергоснабжением в восточном регионе сложная — Укрэнерго

Общество 11:14   30.12.2022
Оксана Горун
Ситуация с энергоснабжением в восточном регионе сложная — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что дефицит в энергосистеме сохраняется, но он на том же уровне, что и был до 10-й массированной ракетной атаки РФ.

«По состоянию на 30 декабря в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10 массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».

По данным компании, наиболее сложная ситуация — на юге и востоке Украины.

«В результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений», — сообщили энергетики.

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    • Всем областям сообщили о лимитах потребления электричества. В случае их превышения будут аварийные отключения света.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 11:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что дефицит в энергосистеме сохраняется, но он на том же уровне, что и был до 10-й массированной ракетной атаки РФ".