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Ситуація з енергопостачанням у східному регіоні складна – Укренерго

Суспільство 11:14   30.12.2022
Оксана Горун
Ситуація з енергопостачанням у східному регіоні складна – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит в енергосистемі зберігається, але він на тому ж рівні, що й був до 10-ї масованої ракетної атаки РФ.

“Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до 10 масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру “Укренерго” наслідки ушкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог”, – зазначили у пресслужбі “Укренерго”.

За даними компанії, найскладніша ситуація – на півдні та сході України.

“Внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень”, – повідомили енергетики.

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    • Усім областям довели ліміти споживання електрики. У разі їхнього перевищення будуть аварійні відключення світла.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 11:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит в енергосистемі зберігається, але він на тому ж рівні, що й був до 10-ї масованої ракетної атаки РФ".