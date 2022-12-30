Ситуація з енергопостачанням у східному регіоні складна – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит в енергосистемі зберігається, але він на тому ж рівні, що й був до 10-ї масованої ракетної атаки РФ.

“Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що й до 10 масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру “Укренерго” наслідки ушкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог”, – зазначили у пресслужбі “Укренерго”.

За даними компанії, найскладніша ситуація – на півдні та сході України.

“Внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень”, – повідомили енергетики.

Усім областям довели ліміти споживання електрики. У разі їхнього перевищення будуть аварійні відключення світла.