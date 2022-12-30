«Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 02 по 08 січня

Оновлено графік планових відключень електроенергії у Харківській області на перший тиждень 2023 року, повідомила ХОВА.

Фахівці «Харківобленерго» надали новий погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах Харівщини, який діятиме з 02 до 08 січня 2023 року.

Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:

1 черга 07:00 – 10:00;

2 черга 08:00 – 11:00;

3 черга 09:00 – 12:00;

4 черга 10:00 – 13:00;

5 черга 11:00 – 14:00;

6 черга 12:00 – 15:00;

7 черга 13:00 – 16:00;

8 черга 14:00 – 17:00;

9 черга 15:00 – 18:00;

10 черга 17:00 – 20:00;

11 черга 18:00 – 21:00;

12 черга 19:00 – 22:00.

Список адрес, де вимикатиметься світло, можна переглянути за посиланням .