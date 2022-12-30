«Харківобленерго» оприлюднило графік відключення світла з 02 по 08 січня
Оновлено графік планових відключень електроенергії у Харківській області на перший тиждень 2023 року, повідомила ХОВА.
Фахівці «Харківобленерго» надали новий погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах Харівщини, який діятиме з 02 до 08 січня 2023 року.
Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:
1 черга 07:00 – 10:00;
2 черга 08:00 – 11:00;
3 черга 09:00 – 12:00;
4 черга 10:00 – 13:00;
5 черга 11:00 – 14:00;
6 черга 12:00 – 15:00;
7 черга 13:00 – 16:00;
8 черга 14:00 – 17:00;
9 черга 15:00 – 18:00;
10 черга 17:00 – 20:00;
11 черга 18:00 – 21:00;
12 черга 19:00 – 22:00.
Список адрес, де вимикатиметься світло, можна переглянути за посиланням .
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 16:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлено графік планових відключень електроенергії у Харківській області на перший тиждень 2023 року, повідомила ХОВА.".