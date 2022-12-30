Терехов: В Харькове уже реконструировали 66 домов, разрушенных снарядами рф

В первую очередь в городе восстанавливают конструктивные элементы пострадавших от обстрелов жилых домов, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр напомнил, что в городе уже реконструировали 66 домов, разрушенных вражескими снарядами. Мэр отметил, что поскольку первоочередная цель – сохранить здания, нужно восстановить их конструктивные элементы в как можно большем количестве в разных районах города.

По словам Игоря Терехова, с учетом этой задачи и будет спланирован бюджет на эти виды работ в следующем году.

Читайте также: Металлопластиковые окна получили жители Харькова от ХОВА