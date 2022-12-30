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Терехов: В Харькове уже реконструировали 66 домов, разрушенных снарядами рф

Общество 18:06   30.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: В Харькове уже реконструировали 66 домов, разрушенных снарядами рф

В первую очередь в городе восстанавливают конструктивные элементы пострадавших от обстрелов жилых домов, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр напомнил, что в городе уже реконструировали 66 домов, разрушенных вражескими снарядами. Мэр отметил, что поскольку первоочередная цель – сохранить здания, нужно восстановить их конструктивные элементы в как можно большем количестве в разных районах города.

По словам Игоря Терехова, с учетом этой задачи и будет спланирован бюджет на эти виды работ в следующем году.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первую очередь в городе восстанавливают конструктивные элементы пострадавших от обстрелов жилых домов, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.".