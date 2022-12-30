Терехов: У Харкові вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих снарядами рф

Насамперед у місті відновлюють конструктивні елементи постраждалих від обстрілів житлових будинків, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер нагадав, що у місті вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих ворожими снарядами. Терехов зазначив, що оскільки першочергова мета – зберегти будинки, потрібно відновити їх конструктивні елементи у якомога більшій кількості у різних районах міста.

За словами Ігоря Терехова, з урахуванням цього завдання і буде спланований бюджет на ці види робіт наступного року.