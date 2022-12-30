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Терехов: У Харкові вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих снарядами рф

Суспільство 18:06   30.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: У Харкові вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих снарядами рф

Насамперед у місті відновлюють конструктивні елементи постраждалих від обстрілів житлових будинків, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер нагадав, що у місті вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих ворожими снарядами. Терехов зазначив, що оскільки першочергова мета – зберегти будинки, потрібно відновити їх конструктивні елементи у якомога більшій кількості у різних районах міста.

За словами Ігоря Терехова, з урахуванням цього завдання і буде спланований бюджет на ці види робіт наступного року.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 18:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Насамперед у місті відновлюють конструктивні елементи постраждалих від обстрілів житлових будинків, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.".