Терехов: У Харкові вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих снарядами рф
Насамперед у місті відновлюють конструктивні елементи постраждалих від обстрілів житлових будинків, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Мер нагадав, що у місті вже реконструювали 66 будинків, зруйнованих ворожими снарядами. Терехов зазначив, що оскільки першочергова мета – зберегти будинки, потрібно відновити їх конструктивні елементи у якомога більшій кількості у різних районах міста.
За словами Ігоря Терехова, з урахуванням цього завдання і буде спланований бюджет на ці види робіт наступного року.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 18:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Насамперед у місті відновлюють конструктивні елементи постраждалих від обстрілів житлових будинків, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.".