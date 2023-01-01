Астролог из Харькова назвала знаки, которым в 2023-м повезет больше. Гороскоп

Что 2023 год принесет разным знакам зодиака? Астропсихолог из Харькова Лариса Гресь составила гороскоп. По ее словам, наиболее благоприятным 2023-й будет для знаков стихий Огня и Земли, причем первым будет везти первые полгода, а вторым — последующие.

Лариса Гресь, астропсихолог

Украинцам трудно придется в 2023 году. Кому-то трудно, кому-то легче. Есть такая планета Юпитер, которая в этом году как никогда пройдет два знака зодиака. Пройдет знак Овна и знак Тельца. А это значит, что люди, рожденные под знаком Огня в первой половине года, где-то до 15 мая будут иметь большие возможности. Овнам где-то есть возможность выразить себя. Львы могут достичь долго желаемых целей, к которым шли ни один год, а Стрельцы могут объять необъятное. То есть, при возможности эти знаки могут воспользоваться до 13 мая теми подарками, которые Земля им будет дарить.





До 15 мая больше будет везти знакам стихии Огня, а после — Земли, говорит астропсихолог.

— Овнам в 2023 году стоит приготовиться к изменениям благоприятного характера.

— Львам придется бороться за право быть счастливыми и успешными.

— Для Стрельцов 2023 год — очень насыщенный период.

— Тельцам удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

— Девам год обещает благоприятное течение дел при рациональном совмещении финансов и отношений.

— Козерогам необходимо проявлять больше активности, работать не покладая рук.

Лариса Гресь, астропсихолог

После 15 мая и до конца года большие возможности у знаков Земли. Это значит, что Тельцам можно рассчитывать на свою финансовую стабильность. Речь идет о людях, которые готовы работать, которые готовы складывать. Которые стремятся улучшить свою жизнь. Девы могут рассчитывать на то, что в их жизнь, возможно, придет новая работа. Что они будут обеспечены трудом, а значит будут обеспечены материально. Что касается Козерогов, то это новые возможности для взлетов. И Юпитер в этом году. При желании, при положении человек может достичь гораздо большего, чем у него было в 2022 году. Конечно, по-другому Юпитер отнесется к знакам Земли и Воздуха.

Ракам, Скорпионам и Рыбам стоит полагаться на свою интуицию, советует Гресь.

— Для Раков год будет наиболее благоприятным.

— Скорпионам стоит рассчитывать лишь на свои собственные силы,

— Представителям Рыб повезло — им предстоит очень благоприятный год.

Лариса Гресь, астропсихолог

Это очень интуитивные, чувствительные знаки. У них высокий уровень эмпатии, а значит умения распознавать то, что есть во внешнем мире. Если они будут ориентироваться на свою интуицию — все три знака зодиака — Рак, Скорпион, Рыбы, они могут не просто адаптироваться, они могут найти свое место даже те, кто в 2022 году потерялись.

Представителям стихии Воздуха астропсихолог советует стараться увидеть новые возможности.

— У Близнецов в этом году будут мелкие жизненные неурядицы, которые будут решаться спокойно и хладнокровно.

— Весам планеты рекомендуют быть более открытыми и коммуникабельными.

— Водолеев планеты предупреждают — необходимо правильно и чётко определить цели на год.

Лариса Гресь, астропсихолог

Что касается знаков Воздуха, конечно, логика. Их логика относительно тех ситуаций, тех действий, чем больше у них будет общения, чем больше у них будет контактов, новых идей, тем больше возможностей реализовать какие-то цели и увидеть новые направления. В этом году очень важно увидеть новые направления. Потому что 2023 и 2024 — это годы всего нового, нам неизвестного и неведанного раньше. В этот период, несмотря на те трудности, которые у нас есть, нам надо уметь видеть новое, видеть возможности.

Согласно нумерологии, цифра 2023 года — тройка, несущая гармонию внутреннего мира, рассказала Гресь.

Лариса Гресь, астропсихолог

Если взять нумерологический аспект, то прошлый год 2022 — в основе лежала двойка, год противоречий, поэтому очень много конфликтов. Не только внешних, но и внутренних. 2023 год — это год тройки, это год намного позитивней, это год движения вверх. Год новых возможностей, год гармонии. И год понимания себя. Как только мы начинаем понимать себя, мы начинаем понимать все, что происходит рядом с нами. И это один из вариантов, как прожить год хорошо.