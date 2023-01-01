Астрологиня з Харкова назвала знаки, яким у 2023-му пощастить більше. Гороскоп

Що 2023 рік принесе різним знакам зодіаку? Астропсихологиня з Харкова Лариса Гресь склала гороскоп. За її словами, найбільш сприятливим 2023-й буде для знаків стихій Вогню та Землі, причому першим везтиме перші пів року, а другим – наступні.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Українцям важко доведеться у 2023 році. Комусь важко, комусь легше. Є така планета Юпітер, яка цього року як ніколи пройде два знаки зодіаку. Пройде знак Овна та знак Тельця. А це означає, що люди, народжені під знаком Вогню у першій половині року, десь до 15 травня матимуть великі можливості. Овнам десь є можливість виразити себе. Леви можуть досягти довго бажаних цілей, до яких йшли не один рік, а Стрільці можуть осягнути неосяжне. Тобто, при можливості ці знаки можуть скористатися до 13 травня тими подарунками, які їм даруватиме Земля.





До 15 травня більше везтиме знакам стихії Вогню, а після Землі, каже астропсихологиня.

– Овнам у 2023 році варто приготуватися до змін сприятливого характеру.

– Левам доведеться боротися за право бути щасливими та успішними.

– Для Стрільців 2023 рік – дуже насичений період.

– Тельців удача супроводжуватиме у всіх починаннях.

– Дівам рік обіцяє сприятливий перебіг справ при раціональному поєднанні фінансів та відносин.

– Козерогам необхідно виявляти більше активності, працювати не покладаючи рук.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Після 15 травня і до кінця року великі можливості у знаків Землі. Це означає, що Тельцям можна розраховувати на фінансову стабільність. Йдеться про людей, які готові працювати, які готові складати. Які прагнуть покращити своє життя. Діви можуть розраховувати на те, що в їхнє життя, можливо, прийде нова робота. Що вони будуть забезпечені працею, а отже, будуть забезпечені матеріально. Щодо Козерогів, то це нові можливості для зльотів. І Юпітер цього року. За бажання, при становищі людина може досягти набагато більшого, ніж у неї було 2022 року. Звісно, ​​інакше Юпітер поставиться до знаків Землі та Повітря.

Ракам, Скорпіонам та Рибам варто покладатися на свою інтуїцію, радить Гресь.

– Для Раків рік буде найсприятливішим.

– Скорпіонам варто розраховувати лише на свої власні сили,

– Представникам Риб пощастило – на них чекає дуже сприятливий рік.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Це дуже інтуїтивні, чутливі знаки. Вони мають високий рівень емпатії, отже вміння розпізнавати те, що є у світі. Якщо вони орієнтуватимуться на свою інтуїцію – всі три знаки зодіаку – Рак, Скорпіон, Риби, вони можуть не просто адаптуватися, вони можуть знайти своє місце навіть ті, хто в 2022 році загубився.

Представникам стихії Повітря астропсихологиня радить намагатися побачити нові можливості.

– У Близнюків цього року будуть дрібні життєві негаразди, які вирішуватимуться спокійно і холоднокровно.

– Терезам планети рекомендують бути більш відкритими та комунікабельними.

– Водоліїв планети попереджають – необхідно правильно та чітко визначити цілі на рік.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Що стосується знаків Повітря, звісно, ​​логіка. Їхня логіка щодо тих ситуацій, тих дій, чим більше у них буде спілкування, чим більше у них буде контактів, нових ідей, тим більше можливостей реалізувати якісь цілі та побачити нові напрямки. Цього року дуже важливо побачити нові напрямки. Тому що 2023 та 2024 – це роки всього нового, нам невідомого та невіданого раніше. У цей період, попри ті труднощі, які ми маємо, нам треба вміти бачити нове, бачити можливості.

Згідно з нумерологією, цифра 2023 року – трійка, яка несе гармонію внутрішнього світу, розповіла Гресь.

Лариса Гресь, астропсихологиня

Якщо взяти нумерологічний аспект, то минулий рік 2022-й – в основі лежала двійка, рік протиріч, тому дуже багато конфліктів. Не лише зовнішніх, а й внутрішніх. 2023 рік – це рік трійки, це рік набагато позитивніший, це рік руху вгору. Рік нових можливостей, рік гармонії. І рік розуміння себе. Як тільки ми починаємо розуміти себе, ми починаємо розуміти все, що відбувається поряд із нами. І це один із варіантів, як прожити рік добре.