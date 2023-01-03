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В случае блэкаута интернет будет до 12 часов: Харьковщине передали батареи

Общество 20:28   03.01.2023
Елена Нагорная
В случае блэкаута интернет будет до 12 часов: Харьковщине передали батареи Фото: Минцифры

В Харьковской области — одна из самых сложных ситуаций с интернетом из-за отключений света. Поэтому наш регион получил значительную часть из 172 батарей, предназначенных для украинских провайдеров. Они помогут поддерживать питание интернет-сетей, пока нет электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отметили в министерстве, благодаря батареям SBL тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 часов после отключения света.

«Батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины. Преимущественно Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской. Это регионы, которые имеют наибольшие трудности с интернетом из-за обесточиваний. Спасибо за помощь канадской технологической организации eQualitie, DEPS и Ассоциации «Правообладателей и поставщиков контента», — сообщили в Минцифры.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — одна из самых сложных ситуаций с интернетом из-за отключений света. Поэтому наш регион получил значительную часть из 172 батарей, предназначенных для украинских провайдеров. Они помогут поддерживать питание интернет-сетей, пока нет электроэнергии.".