У разі блекауту інтернет буде до 12 години: Харківщині передали батареї
У Харківській області – одна із найскладніших ситуацій з інтернетом через відключення світла. Тому наш регіон отримав значну частину із 172 батарей, призначених для українських провайдерів. Вони допоможуть підтримувати живлення інтернет-мереж, поки немає електроенергії.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як зазначили у міністерстві, завдяки батареям SBL тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключення світла.
“Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення. Дякуємо за допомогу канадській технологічній організації eQualitie, DEPS та Асоціації “Правовласників та постачальників контенту”, – повідомили у Мінцифри.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 20:28;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області – одна із найскладніших ситуацій з інтернетом через відключення світла. Тому наш регіон отримав значну частину із 172 батарей, призначених для українських провайдерів. Вони допоможуть підтримувати живлення інтернет-мереж, поки немає електроенергії.".