Сколько стоит утеплиться в Харькове: актуальные цены на одежду и обогреватели

Харьковская мэрия опубликовала информацию о ценах на актуальные зимние товары в торговых сетях города.

По данным профильного департамента горсовета, цены на устройства для обогрева помещений в Харькове сейчас такие:

— тепловентиляторы — от 500 до 1300 грн;

— масляные обогреватели — от 2000 до 5000 грн;

— конвекторы — от 1500 до 4000 грн;

— инфракрасные обогреватели от 800 до 5000 грн.

На теплую одежду и белье, цены следующие:

— комплекты термобелья — от 1200 до 2300 грн (шерстяные комплекты дороже — 5000 — 6000 грн);

— термокофты — от 600 до 1700 грн;

— штаны – от 460 до 1400 грн;

— термоноски — от 135 до 900 грн;

— флисовые перчатки — от 250 грн;

— шапки с утеплителем – от 800 грн;

— спальники, рассчитанные на температуру ниже 10 градусов мороза, — от 1700 грн, детские – от 750 грн;

— теплые зимние одеяла (термоодеяла) — от 950 до 2500 грн.

Напомним, синоптики прогнозируют резкое похолодание на Харьковщине — в выходные морозы будут ниже минус 10 градусов.