Сколько стоит утеплиться в Харькове: актуальные цены на одежду и обогреватели
Харьковская мэрия опубликовала информацию о ценах на актуальные зимние товары в торговых сетях города.
По данным профильного департамента горсовета, цены на устройства для обогрева помещений в Харькове сейчас такие:
— тепловентиляторы — от 500 до 1300 грн;
— масляные обогреватели — от 2000 до 5000 грн;
— конвекторы — от 1500 до 4000 грн;
— инфракрасные обогреватели от 800 до 5000 грн.
На теплую одежду и белье, цены следующие:
— комплекты термобелья — от 1200 до 2300 грн (шерстяные комплекты дороже — 5000 — 6000 грн);
— термокофты — от 600 до 1700 грн;
— штаны – от 460 до 1400 грн;
— термоноски — от 135 до 900 грн;
— флисовые перчатки — от 250 грн;
— шапки с утеплителем – от 800 грн;
— спальники, рассчитанные на температуру ниже 10 градусов мороза, — от 1700 грн, детские – от 750 грн;
— теплые зимние одеяла (термоодеяла) — от 950 до 2500 грн.
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Напомним, синоптики прогнозируют резкое похолодание на Харьковщине — в выходные морозы будут ниже минус 10 градусов.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 17:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская мэрия опубликовала информацию о ценах на актуальные зимние товары в торговых сетях города".