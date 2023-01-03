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После аномального тепла — лютые морозы: в выходные в Харькове — до -16

Общество 18:50   03.01.2023
Елена Нагорная
После аномального тепла — лютые морозы: в выходные в Харькове — до -16

В четверг и пятницу в Харькове ожидаются дожди и мокрый снег, после чего в ночь на субботу столбики термометров резко опустятся до 16 градусов мороза.

В среду, 4 января, в Харькове будет облачно, осадки не прогнозируется. Ночью — +3-+5, днем — +5-+7, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 5 января, ночью будет морозить — 1-3 градуса со знаком «минус». Днем возможен дождь и мокрый снег, +2-+4.

В пятницу, 6 января, — небольшой дождь и мокрый снег. И ночью, и днем столбики термометров будут показывать 2-4 градуса тепла.

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В ночь на субботу, 7 января, температура резко упадет до 16 градусов мороза, возможен небольшой снег. Днем без осадков, до -11.

Морозная и малооблачная погода ожидается и в воскресенье, 8 января.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 18:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг и пятницу в Харькове ожидаются дожди и мокрый снег, после чего в ночь на субботу столбики термометров резко опустятся до 16 градусов мороза.".