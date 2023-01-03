Після аномального тепла – люті морози: вихідними в Харкові – до -16

У четвер та п’ятницю у Харкові очікуються дощі та мокрий сніг, після чого в ніч проти суботи стовпчики термометрів різко опустяться до 16 градусів морозу.

У середу, 4 січня, у Харкові хмарно, опади не прогнозується. Вночі – +3-+5, вдень – +5-+7, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 5 січня, вночі морозитиме – 1-3 градуси зі знаком “мінус”. Вдень можливий дощ та мокрий сніг, +2-+4.

У п’ятницю, 6 січня, – невеликий дощ та мокрий сніг. І вночі, і вдень стовпчики термометрів показуватимуть 2-4 градуси тепла.

У ніч проти суботи, 7 січня, температура різко впаде до 16 градусів морозу, можливий невеликий сніг. Вдень без опадів, до -11.

Морозна та малохмарна погода очікується і в неділю, 8 січня.