Скільки коштує утеплитися в Харкові: актуальні ціни на одяг та обігрівачі
Харківська мерія опублікувала інформацію щодо цін на актуальні зимові товари в торгових мережах міста.
За даними профільного департаменту міськради, ціни на пристрої для обігріву приміщень у Харкові наразі такі:
– тепловентилятори – від 500 до 1300 грн;
– масляні обігрівачі – від 2000 до 5000 грн;
– конвектори – від 1500 до 4000 грн;
– інфрачервоні обігрівачі від 800 до 5000 грн.
На теплий одяг та білизну, ціни наступні:
– комплекти термобілизни – від 1200 до 2300 грн (вовняні комплекти дорожчі – 5000 – 6000 грн);
– термокофти – від 600 до 1700 грн;
– штани – від 460 до 1400 грн.;
– термошкарпетки – від 135 до 900 грн;
– флісові рукавички – від 250 грн;
– шапки з утеплювачем – від 800 грн.;
– спальники, розраховані на температуру нижче 10 градусів морозу – від 1700 грн, дитячі – від 750 грн;
– теплі зимові ковдри (термоковдри) – від 950 до 2500 грн.
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Нагадаємо, синоптики прогнозують різке похолодання на Харківщині – у вихідні морози будуть нижчими за мінус 10 градусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 17:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська мерія опублікувала інформацію щодо цін на актуальні зимові товари в торгових мережах міста".