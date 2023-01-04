Скільки коштує утеплитися в Харкові: актуальні ціни на одяг та обігрівачі

Харківська мерія опублікувала інформацію щодо цін на актуальні зимові товари в торгових мережах міста.

За даними профільного департаменту міськради, ціни на пристрої для обігріву приміщень у Харкові наразі такі:

– тепловентилятори – від 500 до 1300 грн;

– масляні обігрівачі – від 2000 до 5000 грн;

– конвектори – від 1500 до 4000 грн;

– інфрачервоні обігрівачі від 800 до 5000 грн.

На теплий одяг та білизну, ціни наступні:

– комплекти термобілизни – від 1200 до 2300 грн (вовняні комплекти дорожчі – 5000 – 6000 грн);

– термокофти – від 600 до 1700 грн;

– штани – від 460 до 1400 грн.;

– термошкарпетки – від 135 до 900 грн;

– флісові рукавички – від 250 грн;

– шапки з утеплювачем – від 800 грн.;

– спальники, розраховані на температуру нижче 10 градусів морозу – від 1700 грн, дитячі – від 750 грн;

– теплі зимові ковдри (термоковдри) – від 950 до 2500 грн.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке похолодання на Харківщині – у вихідні морози будуть нижчими за мінус 10 градусів.