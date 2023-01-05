6-классница из Харькова нарисовала лучшую «Новогоднюю открытку на передовую»
Открытка ученицы 6-А класса Харьковской общеобразовательной школы №84 Карины Резниковой победила во Всеукраинской благотворительной акции «Новогодняя открытка на передовую», сообщила мэрия Харькова.
Акцию организовал Украинский государственный центр национально-патриотического воспитания, краеведения и туризма учащейся молодежи при содействии Министерства образования и науки Украины в декабре 2022 года.
Участники подготовили патриотическую поздравительную открытку, выразившую свои чувства уважения и благодарности украинским воинам за мужество и оборону нашей страны.
Открытку с рисунком Карины Резниковой и новогодними пожеланиями от педагогов района защитникам отвезла на фронт учитель украинского языка и литературы Харьковского лицея №183 Любовь Дзюбенко, которая с первых дней военного нашествия защищает свободу и независимость Украины с оружием в руках и получила благодарность город мэра с педагогами.
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 22:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Открытка ученицы 6-А класса Харьковской общеобразовательной школы №84 Карины Резниковой победила во Всеукраинской благотворительной акции «Новогодняя открытка на передовую», сообщила мэрия Харькова.".