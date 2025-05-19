Live
  • Пн 19.05.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.45

Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото)

Общество 14:49   19.05.2025
Виктория Яковенко
Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 16 мая в Салтовском районе горели два автомобиля, принадлежащих украинским военным. «Opel Frontera» и «Toyota Tundra» получили значительные повреждения.

«Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы, причастной к поджогам. Ею оказалась ученица одного из харьковских лицеев. По предварительным данным, девушка выполняла задачи кураторов, которые пообещали ей денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции, как необходимо действовать», — установили правоохранители.

По их данным, девушка подожгла авто с помощью легковоспламеняющейся смеси. Свои действия фигурантка сняла на телефон, чтобы отчитаться «работодателю», добавили в прокуратуре. Однако деньги за поджоги ученица так и не получила, так как ее задержали правоохранители.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас девушку отправили в СИЗО с возможностью внесения залога, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

подозрение в поджогах в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
подозрение в поджогах в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Какие сроки дают за поджоги автомобилей военных — приговор в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
Подарок Папе Римскому с Харьковщины привез Зеленский
19.05.2025, 07:31
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
19.05.2025, 12:36
«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов
«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов
19.05.2025, 11:32
Поваленные деревья: что натворила стихия в Харькове, показали коммунальщики
Поваленные деревья: что натворила стихия в Харькове, показали коммунальщики
19.05.2025, 12:33
Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте
Где у россиян теперь «билет в один конец» на Харьковщине: ситуация на фронте
19.05.2025, 13:17
Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото)
Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото)
19.05.2025, 14:49

Новости по теме:

14:22
Масштабную клумбу создали на Салтовке: что там высадили (фото)
12:36
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
12:33
Поваленные деревья: что натворила стихия в Харькове, показали коммунальщики
12:07
Водохранилище, снабжающее Харьков, продолжают наполнять: видео от Зеленского
11:45
Россияне распространяют фейк о пленном воине харьковской 92-й бригады (видео)

Вы читали новость: «Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.".