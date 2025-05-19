Ученица харьковского лицея – в СИЗО: ее подозревают в поджогах авто (фото)
В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что ночью 16 мая в Салтовском районе горели два автомобиля, принадлежащих украинским военным. «Opel Frontera» и «Toyota Tundra» получили значительные повреждения.
«Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы, причастной к поджогам. Ею оказалась ученица одного из харьковских лицеев. По предварительным данным, девушка выполняла задачи кураторов, которые пообещали ей денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции, как необходимо действовать», — установили правоохранители.
По их данным, девушка подожгла авто с помощью легковоспламеняющейся смеси. Свои действия фигурантка сняла на телефон, чтобы отчитаться «работодателю», добавили в прокуратуре. Однако деньги за поджоги ученица так и не получила, так как ее задержали правоохранители.
Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Сейчас девушку отправили в СИЗО с возможностью внесения залога, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, поджог, полиция, ученица, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 16-летнюю девушку. Следствие подозревает, что она поджигала автомобили украинских защитников.".