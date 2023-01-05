6-класниця з Харкова намалювала кращу «Новорічну листівку на передову»
Листівка учениці 6-А класу Харківської загальноосвітньої школи №84 Карини Резнікової перемогла у Всеукраїнській благодійній акції «Новорічна листівка на передову», повідомила мерія Харкова .
Акцію організував Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді за сприяння Міністерства освіти і науки України у грудні 2022 року.
Учасники підготували патріотичну вітальну листівку, якою висловили свої почуття поваги і вдячності українським воїнам за мужність та оборону нашої країни.
Листівку з малюнком Карини Резнікової та новорічними побажаннями від освітян району захисникам відвезла на фронт учитель української мови та літератури Харківського ліцею №183 Любов Дзюбенко, яка з перших днів воєнної навали захищає свободу і незалежність України зі зброєю в руках та отримала Подяку міського голови під час зустрічі мера з освітянами.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 22:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Листівка учениці 6-А класу Харківської загальноосвітньої школи №84 Карини Резнікової перемогла у Всеукраїнській благодійній акції «Новорічна листівка на передову», повідомила мерія Харкова .".