Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”

Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв отримав від харківських волонтерів презент – скляну “марку” “Мєсто для курєнія”, на якій зображено Красну площу в Москві.

Автор ідеї “ідеологічної зброї” – дизайнер, волонтер та засновник компанії Plus Object Сергій Сергій Фомічьов каже, що рятувальникам презентували “марку” під щасливим №5, пише пресслужба облуправління ДСНС.

Повідомляється, що перші екземпляри були передані президентові України Володимиру Зеленському, Офісу президента та начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову.

Автор сподівається, що його твір втілиться у справжню марку. Ескіз подали на конкурс, який проводить Укрпошта, розповідають рятувальники.