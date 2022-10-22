Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”
Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв отримав від харківських волонтерів презент – скляну “марку” “Мєсто для курєнія”, на якій зображено Красну площу в Москві.
Автор ідеї “ідеологічної зброї” – дизайнер, волонтер та засновник компанії Plus Object Сергій Сергій Фомічьов каже, що рятувальникам презентували “марку” під щасливим №5, пише пресслужба облуправління ДСНС.
Повідомляється, що перші екземпляри були передані президентові України Володимиру Зеленському, Офісу президента та начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову.
Автор сподівається, що його твір втілиться у справжню марку. Ескіз подали на конкурс, який проводить Укрпошта, розповідають рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Красна площа – “мєсто для курєнія”: бійцям ДСНС Харківщини подарували “марку”".