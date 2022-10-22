Live
  • Суббота 22.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»

Общество 19:29   22.10.2022
Елена Нагорная
Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку» Фото: ГСЧС Харьковщины

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев получил от харьковских волонтеров презент — стеклянную «марку» «Мєсто для курєнія», на которой изображена Красная площадь в Москве.

Автор идеи «идеологического оружия» — дизайнер, волонтер и основатель компании Plus Object Сергей Фомичев говорит, что спасателям презентовали «марку» под счастливым №5, пишет пресс-служба облуправления ГСЧС.

Сообщается, что первые экземпляры были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису президента и начальнику Харьковской ОВА Олегу Синегубову.

Автор надеется, что его произведение воплотится в настоящую марку. Эскиз подали на конкурс, который проводит «Укрпочта», рассказывают спасатели.

Читайте также: Четыре пожара из-за обстрелов потушили бойцы ГСЧС в Харьковской области

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:57
2,76 промилле: очередного пьяного водителя поймали в Харькове на нарушении ПДД
18:45
Вымогали у фермера $700 тысяч: 9-ти «залютинским» сообщили о подозрении
18:28
Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине
18:11
Видео допроса коллаборанта-«милиционера» из Балаклеи опубликовала полиция
17:06
В разминировании деоккупированной Харьковщины поможет благотворительный фонд

Вы читали новость: «Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»".