Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»
Фото: ГСЧС Харьковщины
Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев получил от харьковских волонтеров презент — стеклянную «марку» «Мєсто для курєнія», на которой изображена Красная площадь в Москве.
Автор идеи «идеологического оружия» — дизайнер, волонтер и основатель компании Plus Object Сергей Фомичев говорит, что спасателям презентовали «марку» под счастливым №5, пишет пресс-служба облуправления ГСЧС.
Сообщается, что первые экземпляры были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису президента и начальнику Харьковской ОВА Олегу Синегубову.
Автор надеется, что его произведение воплотится в настоящую марку. Эскиз подали на конкурс, который проводит «Укрпочта», рассказывают спасатели.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»".