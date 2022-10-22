Красная площадь — «мєсто для курєнія»: спасателям Харьковщины подарили «марку»

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев получил от харьковских волонтеров презент — стеклянную «марку» «Мєсто для курєнія», на которой изображена Красная площадь в Москве.

Автор идеи «идеологического оружия» — дизайнер, волонтер и основатель компании Plus Object Сергей Фомичев говорит, что спасателям презентовали «марку» под счастливым №5, пишет пресс-служба облуправления ГСЧС.

Сообщается, что первые экземпляры были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому, Офису президента и начальнику Харьковской ОВА Олегу Синегубову.

Автор надеется, что его произведение воплотится в настоящую марку. Эскиз подали на конкурс, который проводит «Укрпочта», рассказывают спасатели.