Четыре пожара из-за обстрелов потушили бойцы ГСЧС в Харьковской области
Четыре пожара, вызванных вражескими обстрелами, потушили в Харьковской области чрезвычайники в течение прошедших суток.
Пожары возникли в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области, а также в Киевском районе Харькова. Горели два частных жилых дома, автомобиль и предприятие, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«Около 8:00 враг совершил ракетный обстрел Киевского района Харькова. Зафиксированы попадания в объект промышленной инфраструктуры. 6 человек получили ранения. Двумя часами позже в результате повторного ракетного удара по Киевскому району Харькова еще 3 человека получили ранения», — напомнили спасатели.
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Также произошли 9 пожаров, не связанных с боевыми действиями.
— Двое мужчин погибли на пожарах, которые возникли из-за неосторожности при курении. Первый случай произошел в 09:13 в г. Мерефа, второй — в 18:15 в г. Изюм. Жертвами собственной неосторожности стали соответственно мужчины 65-ти и 76-ти лет. В обоих случаях горели домашние вещи в квартирах. Оба пожара оперативно были ликвидированы.
— Уже 22 октября в 05:34 случился очередной бытовой пожар, на котором 82-летняя женщина получила ожоги. ЧП произошло в частном доме в селе Коробочкино Чугуевского района. Там горела газовая плита на площади 1 кв.м. Причина возгорания устанавливается.
Также в ГСЧС сообщают, что за сутки изъяли и обезвредили 803 взрывоопасных предмета и привезли 32 тонны воды жителям Купянска и Изюма.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, пожар, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 08:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре пожара из-за обстрелов потушили бойцы ГСЧС в Харьковской области".