Чотири спричинені обстрілами пожежі загасили бійці ДСНС у Харківській області

Чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами, загасили на Харківщині надзвичайники протягом минулої доби.

Пожежі виникли у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області, а також у Київському районі Харкова. Горіли два приватні житлові будинки, автомобіль та підприємство, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Близько 8:00 ворог здійснив ракетний обстріл Київського району Харкова. Зафіксовані влучання в об’єкт промислової інфраструктури. 6 осіб зазнали поранень. Двома годинами пізніше внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова ще 3 людей отримали поранення”, – нагадали рятувальники.

Також сталося 9 пожеж, не пов’язаних із бойовими діями.

– Двоє чоловіків загинули на пожежах, які виникли через необережність під час паління. Перший випадок стався о 09:13 у м. Мерефа, другий – о 18:15 у м. Ізюм. Жертвами власної необережності стали відповідно чоловіки 65-ти та 76-ти років. В обох випадках горіли домашні речі у квартирах. Обидві пожежі оперативно було ліквідовано.

– Вже 22 жовтня о 05:34 сталася чергова побутова пожежа, на якій 82-річна жінка отримала опіки. НП сталася у приватному будинку в селі Коробочкине Чугуївського району. Там горіла газова плита. Причина займання встановлюється.

Також у ДСНС повідомляють, що за добу вилучили та знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети та привезли 32 тонни води мешканцям Куп’янська та Ізюма.