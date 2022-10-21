Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження
За фактом обстрілу Харкова ракетами С-300 вранці 21 жовтня, внаслідок якого постраждали 9 осіб, відкрито кримінальне провадження.
Справу розслідуватимуть за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Правоохоронці нагадали, що внаслідок обстрілу Київського району було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Також зафіксовано кілька влучань у земельну ділянку поряд із будівлею.
Також нагадаємо, що вранці російські військові двічі обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300 – близько 8-ї ранку і о 10:14. Внаслідок першого удару було поранено шістьох співробітників підприємства, по якому “прилетіли” ракети. Внаслідок повторного обстрілу постраждали троє людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження".