Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження

За фактом обстрілу Харкова ракетами С-300 вранці 21 жовтня, внаслідок якого постраждали 9 осіб, відкрито кримінальне провадження.

Справу розслідуватимуть за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що внаслідок обстрілу Київського району було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Також зафіксовано кілька влучань у земельну ділянку поряд із будівлею.

Також нагадаємо, що вранці російські військові двічі обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300 – близько 8-ї ранку і о 10:14. Внаслідок першого удару було поранено шістьох співробітників підприємства, по якому “прилетіли” ракети. Внаслідок повторного обстрілу постраждали троє людей.