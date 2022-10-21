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Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження

Події 21:30   21.10.2022
Олена Нагорна
Ранковий обстріл Харкова з 9-ма пораненими: відкрито кримінальне провадження

За фактом обстрілу Харкова ракетами С-300 вранці 21 жовтня, внаслідок якого постраждали 9 осіб, відкрито кримінальне провадження.

Справу розслідуватимуть за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) УКУ, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці нагадали, що внаслідок обстрілу Київського району було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Також зафіксовано кілька влучань у земельну ділянку поряд із будівлею.

Також нагадаємо, що вранці російські військові двічі обстріляли Київський район Харкова ракетами С-300 – близько 8-ї ранку і о 10:14. Внаслідок першого удару було поранено шістьох співробітників підприємства, по якому “прилетіли” ракети. Внаслідок повторного обстрілу постраждали троє людей.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 21:30;

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