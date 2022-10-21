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Утренний обстрел Харькова с 9-ю пострадавшими: открыто уголовное производство

Происшествия 21:30   21.10.2022
Елена Нагорная
Утренний обстрел Харькова с 9-ю пострадавшими: открыто уголовное производство Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

По факту обстрела Харькова ракетами С-300 утром 21 октября, в результате которого пострадали 9 человек, открыто уголовное производство.

Дело будут расследовать по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители напомнили, что в результате обстрела Киевского района был поврежден инфраструктурный объект. Также зафиксировано несколько попаданий в земельный участок рядом со зданием.

Также напомним, что утром российские военные дважды обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300 — около 8-ми утра и в 10:14. В результате первого удара были ранены шестеро сотрудников предприятия, по которому «прилетели» ракеты. Вследствие повторного обстрела пострадали три человека.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренний обстрел Харькова с 9-ю пострадавшими: открыто уголовное производство".