Утренний обстрел Харькова с 9-ю пострадавшими: открыто уголовное производство

По факту обстрела Харькова ракетами С-300 утром 21 октября, в результате которого пострадали 9 человек, открыто уголовное производство.

Дело будут расследовать по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители напомнили, что в результате обстрела Киевского района был поврежден инфраструктурный объект. Также зафиксировано несколько попаданий в земельный участок рядом со зданием.

Также напомним, что утром российские военные дважды обстреляли Киевский район Харькова ракетами С-300 — около 8-ми утра и в 10:14. В результате первого удара были ранены шестеро сотрудников предприятия, по которому «прилетели» ракеты. Вследствие повторного обстрела пострадали три человека.