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Для водоканала и ХТМ. Харьков получил восемь генераторов от Грузии

Общество 16:40   05.01.2023
Оксана Якушко
Для водоканала и ХТМ. Харьков получил восемь генераторов от Грузии

В Харьков привезли восемь мощных генераторов для КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия.

Генераторы передали накануне в Киеве с участием Посольства Грузии в Украине по поручению Министерства иностранных дел Грузии во главе с министром Ильей Дарчиашвили.

Харьков получил четыре генератора мощностью 93 кВт, два – по 100 кВт, один – 400 кВт и еще один источник энергии мощностью 600 кВт, рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.


Два генератора для КП «Харьковводоканал», а шесть – КП «Харьковские тепловые сети».

Читайте также: На случай обстрела. «Харьковводоканал» оборудовали генераторами

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков привезли восемь мощных генераторов для КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия.".