Для водоканала и ХТМ. Харьков получил восемь генераторов от Грузии

В Харьков привезли восемь мощных генераторов для КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия.

Генераторы передали накануне в Киеве с участием Посольства Грузии в Украине по поручению Министерства иностранных дел Грузии во главе с министром Ильей Дарчиашвили.

Харьков получил четыре генератора мощностью 93 кВт, два – по 100 кВт, один – 400 кВт и еще один источник энергии мощностью 600 кВт, рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.



Два генератора для КП «Харьковводоканал», а шесть – КП «Харьковские тепловые сети».