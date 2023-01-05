Для водоканала и ХТМ. Харьков получил восемь генераторов от Грузии
В Харьков привезли восемь мощных генераторов для КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия.
Генераторы передали накануне в Киеве с участием Посольства Грузии в Украине по поручению Министерства иностранных дел Грузии во главе с министром Ильей Дарчиашвили.
Харьков получил четыре генератора мощностью 93 кВт, два – по 100 кВт, один – 400 кВт и еще один источник энергии мощностью 600 кВт, рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
Два генератора для КП «Харьковводоканал», а шесть – КП «Харьковские тепловые сети».
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- • Дата публикации материала: 5 января 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьков привезли восемь мощных генераторов для КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», сообщила мэрия.".