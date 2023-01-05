Для водоканала і ХТМ. Харків отримав вісім генераторів від Грузії
До Харкова привезли вісім потужних генераторів для КП “Харківводоканал” та КП “Харківські теплові мережі”, повідомила мерія.
Генератори передали напередодні у Києві за участю Посольства Грузії в Україні за дорученням Міністерства закордонних справ Грузії на чолі з міністром Іллею Дарчіашвілі.
Харків отримав чотири генератори потужністю 93 кВт, два – по 100 кВт, один – 400 кВт та ще одне джерело енергії потужністю 600 кВт, розповів заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.
Два генератори для КП «Харківводоканал», а шість – КП «Харківські теплові мережі».
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Харкова привезли вісім потужних генераторів для КП “Харківводоканал” та КП “Харківські теплові мережі”, повідомила мерія.".