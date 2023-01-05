Для водоканала і ХТМ. Харків отримав вісім генераторів від Грузії

До Харкова привезли вісім потужних генераторів для КП “Харківводоканал” та КП “Харківські теплові мережі”, повідомила мерія.

Генератори передали напередодні у Києві за участю Посольства Грузії в Україні за дорученням Міністерства закордонних справ Грузії на чолі з міністром Іллею Дарчіашвілі.

Харків отримав чотири генератори потужністю 93 кВт, два – по 100 кВт, один – 400 кВт та ще одне джерело енергії потужністю 600 кВт, розповів заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.



Два генератори для КП «Харківводоканал», а шість – КП «Харківські теплові мережі».