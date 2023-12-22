Нелегальних мігрантів з трьох країн затримали у Харкові (фото)

У Харкові виявили чотирьох нелегальних мігрантів.

Як повідомили у Міграційній службі в Харківській області, затримали двох громадян Республіки Азербайджан, жителя Грузії та Республіки Молдови, які незаконно перебували на території регіону.

«Усіх затриманих осіб притягнули до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства України та ухвалили рішення про примусове видворення до країн походження», – йдеться у повідомленні.

Наразі три іноземці за рішенням суду знаходяться у пункті тимчасового перебування іноземців для ідентифікації та подальшого видворення з України.

Громадянина Молдови уже депортували до країни походження.