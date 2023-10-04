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Підірвав дружину петардою. У Чехії судитимуть українського мігранта

Події 16:07   04.10.2023
Оксана Якушко
Підірвав дружину петардою. У Чехії судитимуть українського мігранта

Інцидент між українцем і його дружиною у місті Кожлани Пльзенського краю Чехії стався через ревнощі. Суд відправив під арешт чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких травм своїй дружині, повідомляє Gromada.cz.

Інцидент сталася 30 вересня близько 22:00. 36-річний іноземець (поліція національність не вказала) за місцем постійного проживання напав на свою дружину, спричинивши їй сильні травми, у тому числі статевих органів.

За інформацію місцевих ЗМІ, чоловік спочатку побив дружину, а потім вставив їй в піхву петарду і підірвав її. Журналісти стверджують, що нападник – українець, а його дружина – громадянка Молдови. Причиною інциденту стали ревнощі – нібито дружина зраджувала з іноземцем сирійського походження.

Рішення про тримання 36-річного підозрюваного під вартою суд прийняв 3 жовтня.

«Є побоювання, що на волі він може уникнути кримінального провадження і продовжити злочинну діяльність», – сказав суддя Радек Видра.

Поліція доправила чоловіка до ізолятору, де він чекатиме суду. За нанесення жінці тяжких травм нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Що стосується 35-річної постраждалої, то вона досі в медзакладі. Наразі стан пацієнтки дуже важкий, та загрози життю вже немає.

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Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент між українцем і його дружиною у місті Кожлани Пльзенського краю Чехії стався через ревнощі. Суд відправив під арешт чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких травм своїй дружині, повідомляє Gromada.cz.".