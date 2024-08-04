Після вбивства 3 дівчат у танцювальній школі Велику Британію охопили протести

По всій Великій Британії після вбивства трьох маленьких дівчат у дитячій танцювальній студії у курортному Саутпорті розпочалися антимігрантські акції. До середини дня в неділю поліція заарештувала по всій країні понад 100 людей, заворушення перекинулися на Белфаст, пише BBC.

Вбивство трьох дівчат – 7-річної Елсі Дот С., 9-річної Еліс Д. і 6-річної Бібі К. потрясло Великобританію. 29 липня 17-річний підліток напав на дітей під час танцювального заходу, присвяченого Тейлору Свіфту. Ще вісім дітей та двоє дорослих були поранені та потрапили до лікарні — половина поранених дітей перебувають у критичному стані.

Поліція спочатку замовчувала інформацію про вбивцю, щоби той «не прославився своїм жорстоким вчинком». Проте досить швидко стало відомо, що нападник — 17-річний син іммігрантів із Руанди та радикальний ісламіст.

Після вбивства біля мечеті в курортному місті Саутпорт місцеві жителі вимагали зупинити міграцію, вигукуючи гасло “Stop the boats” (“Зупиніть човни”) маючи на увазі човни з біженцями.

Перед мечеттю підпалили поліцейську машину, у правоохоронців полетіло каміння, пляшки, цеглини та димові шашки. У ході масових заворушень постраждали 39 поліціянтів, 27 із них потрапили до лікарні.

Протести проти мігрантів-мусульман стали один одним охоплювати міста Великобританії. Заворушення та зіткнення з поліцією сталися у Халлі, Ліверпулі, Брістолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі та Белфасті, у деяких місцях протестувальники громили магазини та нападали на поліцію.

Прем’єр-міністр Кір Стармер запевнив поліцію у повній підтримці уряду у боротьбі з «екстремістами, які намагаються сіяти ненависть».

У Ліверпулі в поліціянтів кидали цеглини, пляшки та фаєри, одного поліціянта вдарили стільцем по голові, а іншого збили з мотоцикла. Близько тисячі протестувальників проти нелегальної імміграції, деякі з яких вигукували образи на адресу мусульман, зіткнулися з контрдемонстрантами з рухів антифа та деяких інших лівих організацій.

Кілька сотень демонстрантів-антифа зібралися біля станції Лайм-стріт у Ліверпулі в обідній час, закликаючи до «єдності та терпимості», скандуючи «Тут раді біженцям» та «Нацистська мерзота, геть із наших вулиць!»

Поліція у захисному спорядженні, зі щитами та собаками намагалася розняти демонстрантів, але не надто успішно, в результаті довелося викликати підкріплення. Заворушення тривали аж до ранку неділі.

У четвер 17-річний підліток, затриманий після нападу, постав перед Королівським судом Ліверпуля. Йому висунуто звинувачення у вбивстві трьох дівчаток шести, семи та дев’яти років. Крім них, важкі ножові поранення отримали ще вісім дітей та двоє дорослих.

Підозрюваний – Аксель Муганва Рудакубана, який народився 7 серпня 2006 року в Кардіффі в сім’ї вихідців із Руанди. Мотиви його нападу поки що неясні.

За даними BBC, на вихідні ультраправі активісти планують провести щонайменше 30 демонстрацій по всій Великій Британії, у тому числі нову акцію протесту в Саутпорті, з якого і почалися протести. Для роботи у вихідні влада мобілізувала додатково 70 прокурорів, щоб без затримок висунути звинувачення заарештованим учасникам заворушень.

При цьому не всі учасники протестів дотримуються ультраправих поглядів чи підтримують насильницькі методи. Протести також залучили людей, стурбованих проблемою насильницьких злочинів або введених в оману невірними відомостями про те, що нападник у Саутпорті був нелегальним іммігрантом.

Своєю чергою мігранти-мусульмани Великобританії також вийшли на вулиці з криками «Аллах Акбар» у відповідь на мітинги проти нелегальної імміграції, повідомляє видання Astra. Мусульмани пройшлися маршем англійськими містами, скандуючи «Це наші вулиці! Аллаху Акбар!”.