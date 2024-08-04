После убийства 3 девочек в танцевальной школе Великобританию охватили протесты

По всей Великобритании после убийства трех маленьких девочек в детской танцевальной студии в куротном Саутпорте начались антимигрантские акции. К середине дня в воскресенье полиция арестовала по всей стране более 100 человек, беспорядки перекинулись на Белфаст, пишет ВВС.

Убийство трёх девочек — 7-летней Элси Дот С., 9-летней Элис Д. и 6-летней Биби К. потрясло Великобританию. 29 июля 17-летний подросток напал на детей во время танцевального мероприятия, посвящённого Тейлор Свифт. Еще восемь детей и двое взрослых были ранены и попали в больницу — половина раненых детей находятся в критическом состоянии.

Полиция изначально замалчивала информацию об убийце, чтобы тот «не прославился своим жестоким поступком». Однако достаточно быстро стало известно, что нападавший — 17-летний сын иммигрантов из Руанды и радикальный исламист.

После убийства у мечети в курортном городе Саутпорт местные жители требовали остановить миграцию, выкрикивая лозунг «Stop the boats» («Остановите лодки») имея в виду лодки с беженцами.

Перед мечетью подожгли полицейскую машину, в правоохранителей полетели камни, бутылки, кирпичи и дымовые шашки. В ходе массовых беспорядков пострадали 39 полицейских, 27 из них попали в больницу.

Однако протесты против мигрантов-мусульман стали один за другим охватывать города Великобритании. Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

Премьер-министр Кир Стармер заверил полицию в полной поддержке правительства в борьбе с «экстремистами, пытающимися сеять ненависть».

В Ливерпуле в полицейских бросали кирпичи, бутылки и файеры, одного полицейского ударили стулом по голове, а другого сбили с мотоцикла. Около тысячи протестующих против нелегальной иммиграции, некоторые из которых выкрикивали оскорбления в адрес мусульман, столкнулись с контрдемонстрантами из движений антифа и некоторых других левых организаций.

Несколько сотен демонстрантов-антифа собрались возле станции Лайм-стрит в Ливерпуле в обеденное время, призывая к «единству и терпимости», скандируя «Здесь рады беженцам» и «Нацистская мразь, прочь с наших улиц!»

Полиция в защитном снаряжении, с щитами и собаками пыталась разнять демонстрантов, но не слишком успешно, в результате пришлось вызывать подкрепление. Беспорядки продолжались до самого утра воскресенья.

В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых.

Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.

По данным ВВС, на выходные ультраправые активисты планируют провести не менее 30 демонстраций по всей Великобритании, в том числе новую акцию протеста в Саутпорте, с которого и начались протесты. Для работы в выходные власти мобилизовали дополнительно 70 прокуроров, чтобы без задержек предъявить обвинения арестованным участникам беспорядков.

При этом не все участники протестов придерживаются ультраправых взглядов или поддерживают насильственные методы. Протесты также привлекли людей, обеспокоенных проблемой насильственных преступлений или введенных в заблуждение неверными сведениями о том, что нападавший в Саутпорте был нелегальным иммигрантом.

В свою очередь мигранты-мусульмане Великобритании тоже вышли на улицы с криками «Аллах Акбар» в ответ на митинги против нелегальной иммиграции, сообщает издание Astra. Мусульмане прошлись маршем по английским городам, скандируя «Это наши улицы! Аллаху Акбар!».