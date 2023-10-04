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Подорвал жену петардой. В Чехии будут судить украинского мигранта

Мир 16:07   04.10.2023
Оксана Якушко
Подорвал жену петардой. В Чехии будут судить украинского мигранта gromada.cz

Инцидент между украинцем и его женой в городе Кожланы Пльзенского края Чехии произошел из-за ревности. Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в нанесении тяжелых травм своей жене, сообщает Gromada.cz.

Инцидент произошел 30 сентября около 22:00. 36-летний иностранец (полиция национальность не указала) по месту жительства напал на свою жену, причинив ей сильные травмы, в том числе половых органов.

По информации местных СМИ, мужчина сначала избил жену, а затем вставил ей во влагалище петарду и взорвал ее. Журналисты утверждают, что нападавший – украинец, а его жена – гражданка Молдовы.

Причиной инцидента стала ревность – якобы жена изменяла с иностранцем сирийского происхождения.

Решение о содержании 36-летнего подозреваемого под стражей суд принял 3 октября.

«Есть опасения, что на свободе он может избежать уголовного производства и продолжить преступную деятельность», – сказал судья Радек Видра.

Полиция доставила мужчину в изолятор, где он будет ждать суда. За нанесение женщине тяжелых травм нападающему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что касается 35-летней пострадавшей, она до сих пор находится в медучреждении. Сейчас состояние пациентки очень тяжелое, но угрозы жизни уже нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 16:07;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент между украинцем и его женой в городе Кожланы Пльзенского края Чехии произошел из-за ревности. Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в нанесении тяжелых травм своей жене, сообщает Gromada.cz.".