Нелегальных мигрантов из трех стран задержали в Харькове (фото)
Фото: Миграционная служба в Харьковской области
В Харькове обнаружили четырех нелегальных мигрантов.
Как сообщили в Миграционной службе в Харьковской области, задержаны двое граждан Республики Азербайджан, житель Грузии и Республики Молдова, которые незаконно находились на территории региона.
«Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Украины и приняли решение о принудительном выдворении в страны происхождения», — говорится в сообщении.
Сейчас три иностранца по решению суда находятся в пункте временного пребывания иностранцев для идентификации и последующего выдворения из Украины.
Гражданина Молдовы уже депортировали в страну происхождения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Грузия, задержали, мигранты, молдова, нелегальные, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обнаружили четырех нелегальных мигрантов.".