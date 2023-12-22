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Нелегальных мигрантов из трех стран задержали в Харькове (фото)

Общество 14:54   22.12.2023
Виктория Яковенко
Нелегальных мигрантов из трех стран задержали в Харькове (фото) Фото: Миграционная служба в Харьковской области

В Харькове обнаружили четырех нелегальных мигрантов.

Как сообщили в Миграционной службе в Харьковской области, задержаны двое граждан Республики Азербайджан, житель Грузии и Республики Молдова, которые незаконно находились на территории региона.

«Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Украины и приняли решение о принудительном выдворении в страны происхождения», — говорится в сообщении.

Сейчас три иностранца по решению суда находятся в пункте временного пребывания иностранцев для идентификации и последующего выдворения из Украины.

Гражданина Молдовы уже депортировали в страну происхождения.

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Фото: Миграционная служба в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове обнаружили четырех нелегальных мигрантов.".