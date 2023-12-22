Нелегальных мигрантов из трех стран задержали в Харькове (фото)

В Харькове обнаружили четырех нелегальных мигрантов.

Как сообщили в Миграционной службе в Харьковской области, задержаны двое граждан Республики Азербайджан, житель Грузии и Республики Молдова, которые незаконно находились на территории региона.

«Всех задержанных привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Украины и приняли решение о принудительном выдворении в страны происхождения», — говорится в сообщении.

Сейчас три иностранца по решению суда находятся в пункте временного пребывания иностранцев для идентификации и последующего выдворения из Украины.

Гражданина Молдовы уже депортировали в страну происхождения.