В Харькове и области копы усилили патрулирование вблизи храмов на Рождество

Харьковские правоохранители усилили патрулирование возле храмов, где проходят или будут проходить рождественские службы.

«В праздничный период патрульные усилили патрулирование вблизи церквей, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок во время праздничных дней. Пусть Рождество будет спокойным и уютным! Мы же, тем временем, позаботимся о вашей безопасности», — отметили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.



Фото: УПП в Харьковской области