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В Харькове и области копы усилили патрулирование вблизи храмов на Рождество

Общество 16:52   06.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове и области копы усилили патрулирование вблизи храмов на Рождество Фото: УПП в Харьковской области

Харьковские правоохранители усилили патрулирование возле храмов, где проходят или будут проходить рождественские службы.

«В праздничный период патрульные усилили патрулирование вблизи церквей, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок во время праздничных дней. Пусть Рождество будет спокойным и уютным! Мы же, тем временем, позаботимся о вашей безопасности», — отметили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.


Фото: УПП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 16:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители усилили патрулирование возле храмов, где проходят или будут проходить рождественские службы.".