В Харькове и области копы усилили патрулирование вблизи храмов на Рождество
Фото: УПП в Харьковской области
Харьковские правоохранители усилили патрулирование возле храмов, где проходят или будут проходить рождественские службы.
«В праздничный период патрульные усилили патрулирование вблизи церквей, чтобы обеспечить публичную безопасность и правопорядок во время праздничных дней. Пусть Рождество будет спокойным и уютным! Мы же, тем временем, позаботимся о вашей безопасности», — отметили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Фото: УПП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 6 января 2023 в 16:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители усилили патрулирование возле храмов, где проходят или будут проходить рождественские службы.".