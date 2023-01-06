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У Харкові та області копи посилили патрулювання поблизу храмів на Різдво

Суспільство 16:52   06.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові та області копи посилили патрулювання поблизу храмів на Різдво

Харківські правоохоронці посилили патрулювання біля храмів, де проходять чи проходитимуть різдвяні служби.

“У святковий період патрульні посилили патрулювання поблизу церков, аби забезпечити публічну безпеку та правопорядок під час святкових днів. Нехай Різдво буде спокійним та затишним! Ми ж, тим часом, подбаємо про вашу безпеку”, – зазначили у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.


Фото: УПП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 16:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці посилили патрулювання біля храмів, де проходять чи проходитимуть різдвяні служби.".