Стало відомо, як працюватиме транспорт у Харкові на Різдво
Метро, тролейбуси, трамваї та автобуси 7 січня не змінять графік роботи та перевозитимуть пасажирів з 5:30 до 21:30.
Про це повідомили на сайті Харківської міськради, а також нагадали, що раніше в місті розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які вводитимуться у разі відключення електроенергії та зупинки тролейбусів, трамваїв та метро протягом двох годин.
Варто зазначити, що о 16:00 у метро Харкова розпочалися різдвяні заходи, тож потяги найближчим часом проїжджатимуть станцію “Університет” без зупинки. Про відновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 16:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метро, тролейбуси, трамваї та автобуси 7 січня не змінять графік роботи та перевозитимуть пасажирів з 5:30 до 21:30.".