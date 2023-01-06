Стало відомо, як працюватиме транспорт у Харкові на Різдво

Метро, ​​тролейбуси, трамваї та автобуси 7 січня не змінять графік роботи та перевозитимуть пасажирів з 5:30 до 21:30.

Про це повідомили на сайті Харківської міськради, а також нагадали, що раніше в місті розробили 34 тимчасові автобусні маршрути, які вводитимуться у разі відключення електроенергії та зупинки тролейбусів, трамваїв та метро протягом двох годин.

Варто зазначити, що о 16:00 у метро Харкова розпочалися різдвяні заходи, тож потяги найближчим часом проїжджатимуть станцію “Університет” без зупинки. Про відновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково.