У метро відзначають Різдво: поїзди не зупинятимуться на “Університеті”
Фото: Павло Велицький
У зв’язку зі святкуванням Різдва у метрополітені із 16:00 поїзди на станції “Університет” не зупинятимуться.
“Сьогодні, 6 січня, на час проведення святкових концертів електропоїзди слідуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет» (про поновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково)”, – повідомили в пресслужбі підземки.
Як повідомлялося, святкування Різдва за старим стилем розпочалося на станції о 16:00.
З 20 грудня електропоїзди курсують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” з 10:00 до 16:00.
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Ви читали новину: «У метро відзначають Різдво: поїзди не зупинятимуться на “Університеті”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 16:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі святкуванням Різдва у метрополітені із 16:00 поїзди на станції “Університет” не зупинятимуться.".