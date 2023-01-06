У метро відзначають Різдво: поїзди не зупинятимуться на “Університеті”

У зв’язку зі святкуванням Різдва у метрополітені із 16:00 поїзди на станції “Університет” не зупинятимуться.

“Сьогодні, 6 січня, на час проведення святкових концертів електропоїзди слідуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет» (про поновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково)”, – повідомили в пресслужбі підземки.

Як повідомлялося, святкування Різдва за старим стилем розпочалося на станції о 16:00.

З 20 грудня електропоїзди курсують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” з 10:00 до 16:00.