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У метро відзначають Різдво: поїзди не зупинятимуться на “Університеті”

Суспільство 16:02   06.01.2023
Олена Нагорна
У метро відзначають Різдво: поїзди не зупинятимуться на “Університеті” Фото: Павло Велицький

У зв’язку зі святкуванням Різдва у метрополітені із 16:00 поїзди на станції “Університет” не зупинятимуться.

“Сьогодні, 6 січня, на час проведення святкових концертів електропоїзди слідуватимуть Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції «Університет» (про поновлення висадки та посадки пасажирів на станції буде повідомлено додатково)”, – повідомили в пресслужбі підземки.

Як повідомлялося, святкування Різдва за старим стилем розпочалося на станції о 16:00.

З 20 грудня електропоїзди курсують Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції “Університет” з 10:00 до 16:00.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі святкуванням Різдва у метрополітені із 16:00 поїзди на станції “Університет” не зупинятимуться.".